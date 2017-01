Dois homens morrem afogados em Lages, na Serra catarinense

Acidentes em açudes 22/01/2017 | 12h30 Atualizada em

Dois homens morreram afogados em Lages, na Serra catarinense, na tarde de sábado. Conforme informações do G1 SC, os afogamentos em açudes ocorreram em intervalo de 10 minutos e as duas vítimas moravam em Lages.



A primeira ocorrência foi registrada às 17h30min, na localidade de Cadeados. Um jovem de 20 anos com amigos em um açude quando submergiu. Os bombeiros encontraram o corpo do rapaz no fundo do lago, a cerca de seis metros de profundidade, por volta das 18h30min.



O segundo caso aconteceu bairro Guará, às 17h40min. Um homem de 33 anos estava pescando com o irmão e resolveu se banhar. De acordo com o G1 SC, os familiares informaram aos bombeiros que ele não sabia nadar. O corpo foi encontrado por volta das 20h no fundo do açude, a cerca de quatro metros de profundidade.



Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, já foram registradas 13 mortes por afogamento em água doce desde outubro de 2016. Só em Lages, foram cinco casos de afogamento com recuperação, quando a vítima é resgatada.

