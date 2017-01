Domingo tem chance de chuva em todas as regiões de SC, exceto no Litoral Sul e Planalto Sul

Umidade alta 29/01/2017 | 09h35 Atualizada em

Em Florianópolis, chuva já deu as caras em pequena quantidade no início da manhã deste domingo

O domingo será de sol entre nuvens em grande parte do Estado catarinense, mas também terá chuva ao longo do dia em todas as regiões. O Litoral Sul e o Planalto são as únicas porções de Santa Catarina que terão tempo mais seco. A temperatura segue em elevação, já que o vento vai soprar de Nordeste em intensidade fraca a moderada, com rajadas no Litoral.

Um sistema de baixa pressão em exercício no oceano vai favorecer a entrada de umidade no Litoral e no Norte do Estado. Com isso, as chances de chuva são maiores no Planalto Norte. As informações são da Epagri/Ciram.

Conforme o meteorologista Leandro Puchalski, a precipitação será mal distribuída e com temporais, inclusive.

— O sol aparece entre uma boa quantidade de nuvens em todas as regiões, que até terão um pouco de aquecimento com temperaturas entre 27 e 29ºC em boa parte das cidades. O que ocorre é que o ar quente e úmido mantém a chance de chuva em forma de pancada, típico de verão, mais entre tarde e noite — projeta.

Veja a previsão do tempo para este domingo, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 28ºC, mínima de 18ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

PLANALTO NORTE: máxima de 25ºC, mínima de 14ºC

Manhã: Encoberto com chuva

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 29ºC, mínima de 21ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 28ºC, mínima de 16ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 29ºC, mínima de 15ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 31ºC, mínima de 18ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

PLANALTO SUL: máxima de 27ºC, mínima de 11ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitass nuvens

MEIO OESTE: máxima de 29ºC, mínima de 14ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 30ºC, mínima de 14ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 33ºC, mínima de 18ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

