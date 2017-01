Donald Trump chega à Casa Branca como presidente dos Estados Unidos

Washington 20/01/2017 | 19h20

Donald Trump chegou nesta sexta-feira à Casa Branca após prestar juramento como 45º presidente dos Estados Unidos, depois de participar de um desfile, no qual foi acompanhado por milhares de seguidores e um punhado de manifestantes contrários.

No cortejo iniciado no Capitólio, onde foi realizada sua cerimônia de posse, até a sede do Executivo, Trump e sua esposa, Melania, desembarcaram três vezes da limusine blindada para caminhar e saudar a multidão, em meio a um forte dispositivo de segurança.

Pouco após o início do desfile, o cortejo passou em frente a um grupo de manifestantes que vaiou o novo presidente.

O cortejo também passou pelo Hotel Trump, inaugurado em setembro passado e que já se transformou no centro de uma polêmica.

Antes de partir na comitiva até a Casa Branca, Trump e seu vice-presidente, Mike Pence, passaram as tropas em revista na escadaria do Congresso americano e, depois, entraram na limusine blindada - apelidada de "A Besta".

