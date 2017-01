Dow Jones ultrapassa as 20.000 unidades pela primeira vez

Nova York 25/01/2017 | 13h25

O índice Dow Jones superou nesta quarta-feira pela primeira vez a barreira dos 20.000 pontos na abertura de Wall Street, graças à recuperação da confiança sobre a política econômica del presidente Donald Trump.

Depois do primeiro minuto de intercâmbios na Bolsa de Nova York, o índice Dow Jones Industrial Average subiu 106,55 pontos, 0,54%, a 20.019,26 unidades. O tecnológico Nasdaq subiu 34,90 pontos, 0,62%, a 5.635,86 unidades.

Ao ultrapassar as 20.000 unidades, o Dow Jones dá sinais de que os investidores recuperam o entusiasmo do dia 8 de novembro, quando Trump venceu as eleições prometendo cortar impostos, eliminar regulamentações e fomentar obras de infraestrutura.

Após vários dias perto das 20.000 unidades, a meta foi alcançada um dia depois de Trump retomar o plano de construção de dois gasodutos bloqueados por seu antecessor, Barack Obama, disseram analistas.

lla/jdy/jld/cj/sgf/cc