Dragagem do canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes começa em 30 dias

Portos 27/01/2017 | 10h10 Atualizada em

Foto: Marcos Porto / Divulgação

Em Itajaí nesta quinta-feira, o ministro Maurício Quintella Lessa assinou o contrato com a empresa DTA, que ficará responsável pela dragagem do canal de acesso, aguardada desde as cheias de 2015. A obra custará R$ 39 milhões e começa nos próximos 30 dias.



O assoreamento reduziu o calado (distância entre o fundo e a quilha do navio) de 12 para 10,5 metros _ o que limitou a movimentação de cargas, já que os navios não poderiam entrar no canal muito pesados.



De acordo com os cálculos do superintendente do Porto de Itajaí, Marcelo Salles, essa redução representou a perda potencial de 1,6 mil contêineres por navio. O equivalente a R$ 1,8 bilhões, se somadas as atracações desde 2015.



Extensão de contrato



O pedido de extensão de contrato da APM Terminals, arrendatária do Porto de Itajaí, finalmente tem data para conclusão. A Antaq tem até 2 de fevereiro para entregar o parecer à Secretaria Especial de Portos (SEP), que deverá responder em março.



A decisão será crucial para entender o futuro do Porto de Itajaí. A concessionária pede mais tempo de arrendamento alegando que colecionou prejuízos nos últimos anos, especialmente com enchentes. A promessa é de investir R$ 175 milhões no terminal caso a extensão seja aceita.



Marco regulatório



O presidente Michel Temer (PMDB) parece disposto a atender ao principal pedido das autoridades portuárias do país desde que entrou em vigor o marco regulatório do setor, em 2013. Deverá emitir um decreto que devolve às administrações locais boa parte das decisões que hoje estão centralizadas em Brasília.



Segundo o ministro dos Transportes, um novo marco regulatório será emitido. A promessa é reduzir em 75% o prazo para arrendamentos de portos públicos e concessão de terminais privados.



Bacia de evolução



O governador Raimundo Colombo (PSD) conseguiu que o governo federal se comprometesse a pagar pela contenção das obras da primeira fase da nova bacia de evolução. A previsão é que o dinheiro seja liberado em abril.