Duelo entre Criciúma e Avaí abre o Campeonato Catarinense 2017

A bola vai rolar 28/01/2017 | 07h14 Atualizada em

O Campeonato Catarinense já começa com um clássico para esquentar a rodada. Às 17h deste sábado, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, o Tigre recebe o Avaí. Será o reencontro das duas equipes que disputaram a Segunda Divisão do Brasileirão na temporada passada. Embora não tenham mudado muito dentro das quatro linhas — já que o Criciúma contratou apenas dois reforços (Maicon Silva e Pimentinha) e o Avaí manteve a base vitoriosa da temporada passada —, há uma diferença entre os dois times: os treinadores.



Pelo lado do Leão, Claudinei Oliveira conhece muito bem todas as peças que tem à disposição e, para esta partida, poderá contar com o capitão Marquinhos, ausente no meio da semana, quando o time perdeu para o Paraná por 2 a 0 pela Primeira Liga.

O Criciúma vai a campo com o mesmo time que treinou como titular durante a pré-temporada, e que estreou na Primeira Liga. A intenção do técnico Deivid é qualificar ainda mais o entrosamento do grupo, que foi bastante elogiado apesar da derrota diante do time carioca por 3 a 2. Confiante com o comportamento do time em campo, o técnico acredita no resultado positivo diante do Leão.

- Temos que se impor jogando dentro de casa, nós sabemos que é um clássico, a chance é 50 - 50, mas nós vemos vantagem porque estamos jogando em casa diante da nossa torcida, e temos que mostrar a nossa força aqui. Começa o campeonato catarinense, temos que começar com o pé direito em busca de uma vitória, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas que nós temos totais condições de ganhar o jogo - projetou.

Entrosamento também não vai faltar entre o grupo do técnico Claudinei Oliveira. O capitão Marquinhos, que foi poupado no jogo pela Primeira Liga, está garantido entre os titulares. Claudinei já disse que o título do estadual é um dos objetivos do ano, desejo que também faz parte do roteiro do Tigre. Para o jogo de abertura da 94ª edição do campeonato, emoção não deve faltar para o torcedor.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA

Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Pimentinha, Adalgiso Pitbull e Jheimy

Técnico: Deivid

AVAÍ

Kozlinski; Alemão, Betão, Salazar, Capa, Luan, Judson, Marquinhos, Diego Jardel, Denilson e Romulo

Técnico: Claudinei Oliveira

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Nadine Schram Câmara Bastos e Helton Nunes

Horário: 17h

Local: Heriberto Hülse — Criciúma

Leia mais:

Veja mais notícias sobre o Avaí

Todas as informações do Criciúma

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense

Criciúma realiza último treino antes de encarar o Avaí

Avaí apresenta novos uniformes para a temporada 2017