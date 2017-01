Dupla explosão mata sete na capital da Somália

África 25/01/2017 | 08h55

Sete pessoas morreram e outras ficaram feridas após a explosão de dois carros-bomba nas imediações de um hotel do centro de Mogadíscio. O ataque foi seguido por um ataque de homens armados, de acordo com a polícia.

— No momento, contabilizamos sete mortos, em sua maioria civis e guardas de segurança. Também há muitas pessoas feridas pelas duas explosões — declarou uma fonte da polícia, Ibrahim Mohamed.

Quatro jornalistas que chegaram ao local depois da primeira explosão ficaram feridos na segunda, entre eles o fotógrafo da AFP. Um carro-bomba explodiu nas primeiras horas da manhã junto a uma das entradas do perímetro de segurança do hotel Dayah, frequentado por políticos e situado perto do Parlamento e da Presidência.

Vários homens armados entraram no hotel e abriram fogo contra os guardas de segurança. Enquanto as equipes de socorro, os policiais e os jornalistas chegavam à zona, um segundo carro-bomba explodiu nas proximidades da área do primeiro atentado.

— Dois homens armados morreram e a zona se encontra sob controle das forças de segurança — garantiu uma fonte policial.

Os islamitas radicais do Al Shabab, afiliados à Al-Qaeda, reivindicaram o duplo atentado em sua conta no Telegram.

"Os combatentes mujahedines atacaram um hotel e conseguiram entrar nele depois de detonar um carro cheio de explosivos para abrir passagem", declararam.

O Al-Shabab tenta derrubar o governo somali apoiado pela comunidade internacional e protegido pela força da União Africana, a Amisom, composta por 22 mil homens. Confrontados com a potência de fogo superior da Amisom, mobilizada em 2007 na Somália, os Al Shabab foram expulsos de Mogadíscio em agosto de 2011.

Depois, o grupo radical perdeu os principais redutos, mas continuou controlando vastas zonas rurais, a partir de onde realizam operações de guerrilha e atentados suicidas — às vezes na capital, contra os símbolos do frágil governo somali ou contra a Amisom.