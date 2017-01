Ecclestone, histórico chefão da F1, é despedido

Berlim 23/01/2017 | 18h57

O britânico Bernie Ecclestone, histórico chefão da Fórmula 1, anunciou nesta segunda-feira que encerrou as funções na categoria, por conta dos novos proprietários da marca F1.

"Fui despedido hoje, segunda-feira. Acabou, isso é tudo. É oficial. Já não dirijo a empresa e Chase Carey ocupa meu lugar", anunciou o magnata de 86 anos para a revista especializada alemã Auto Motor und Sport.

Depois da recente aquisição da Formula One Management pelo grupo americano Liberty Media, Ecclestone anunciou que continuaria à frente da Formula One Group, a nova empresa que vai gerenciar a categoria de automobilismo, por três anos.

Segundo a revista, a mudança deve ser oficializada na terça-feira, assim como o anúncio de Chase Carey como presidente executivo da empresa. Carey já administrava a F1 com Ecclestone. O engenheiro Ross Brawn também vai ter papel decisivo no novo organograma do grupo.

