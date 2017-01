Economia espanhola cresce 3,2% em 2016

Madri 30/01/2017 | 06h46

O Produto Interno Bruto (PIB) espanhol cresceu 3,2% em 2016, a mesma taxa que em 2015, segundo os dados provisórios publicados nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

No quarto trimestre do ano, a alta foi de 0,7% em relação ao trimestre anterior, disse o comunicado do INE. Estes dados são compatíveis com as previsões do governo e do Banco da Espanha.

Este ritmo é superior ao da zona do euro, que foi, em média, de 1,7% em ritmo anual no terceiro trimestre (últimos números disponíveis do Eurostat).

O crescimento desacelerou levemente nos últimos dois trimestres, a 0,7%, contra 0,8% na primeira metade do ano.

A expansão da economia, favorecida pelos baixos preços do petróleo, esteve alimentada por um aumento do consumo ligado à queda do desemprego, pelas exportações e pelos bons números no setor do turismo, que bateu recorde em 2016.

A Espanha, quarta economia da zona do euro, registrou seu 13º trimestre consecutivo de crescimento desde o fim de 2013, quando começou a se recuperar da crise imobiliária e financeira desencadeada em 2008.

O crescimento do PIB deve, no entanto, desacelerar neste ano, a 2,5%, segundo as últimas estimativas oficiais.

* AFP