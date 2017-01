Elas por Elas: show reúne gerações de cantoras de SC no palco do CIC

Canto popular 26/01/2017 | 12h19

Inspiradas nos cânticos populares, cinco artistas de Florianópolis apresentam nesta sexta repertório autoral no Teatro Ademir Rosa, no CIC. É o espetáculo Elas por Elas, com a participação das cantoras e compositoras Carol Voigt, Dandara Manoela, Iara Germer, Jana Gularte e Tatiana Cobbett. O show faz parte do projeto Verão Cultural CIC¿17e os ingressos, no valor de R$ 30, já estão à venta.

O espetáculo é uma oportunidade para conhecer o potencial de criação e canto das mulheres catarinenses. De diferentes gerações, as artistas irão experimentar o canto em uníssono, a exemplo das lavadeiras e das cantorias do Terno de Reis e Boi de Mamão. A ideia surgiu depois da realização do Ciclo Internacional de Compositoras, realizado em outubro do ano passado e que reuniu 33 artistas.

Para acompanha-las, uma banda formada por Larissa Galvão na flauta transversa, Rafael Calegari no contrabaixo, Luis Gama na percussão, Pedro Loch no violão e Fábio Melo na flauta e saxofone.

AGENDE-SE

O quê: espetáculo Elas por Elas

Quando: sexta-feira, às 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa, no CIC (Av. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica, Florianópolis)

Quanto: R$ 30 / R$ 15 (meia). À venda na bilheteria do teatro

Informações: (48) 3664-2555