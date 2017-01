Eliminação do Real e amistoso da Seleção: os destaques dos jornais esportivos desta quinta

Nas capas 26/01/2017 | 12h36 Atualizada em

Só há um jeito de os jornais da Catalunha darem destaque ao Real Madrid: uma derrota importante. E a eliminação do time da capital espanhola na Copa do Rei foi manchete nos jornais Sport e Mundo Deportivo, que costumam dar mais destaque ao Barcelona.

O El Tiempo, da Colômbia, deu destaque para o amistoso da seleção local contra o Brasil em solidariedade às vítimas do acidente da Chapecoense.

El Tiempo, Colômbia

Foto: Reprodução

O El Tiempo, de Bogotá, destaca o amistoso entre Brasil e Colômbia. O jogo, disputado no Rio de Janeiro, serviu para arrecadar fundos para as famílias das vítimas do acidente da Chapecoense, em novembro passado.

As, Espanha

O As, de Madrid, destaca a eliminação do Real na Copa do Rei ao empatar em 2 a 2 com o Celta de Vigo.

Mundo Deportivo, Espanha

O Mundo Deportivo, da Catalunha, destaca o fim da chance do Real Madrid em conquistar uma tríplice coroa — Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões.

Sport, Espanha

O Sport, também da Catalunha, é outro a falar da queda do Real Madrid. No segundo plano, ressalta que a quinta-feira é a vez do Barcelona buscar vaga na semifinal da Copa do Rei contra o Real Sociedad.

La Gazzetta dello Sport, Itália

A Gazzetta dello Sport destaca a vitória da Juventus por 2 a 1 sobre o Milan. Com isso, a Velha Senhora avançou às semifinais da Copa da Itália para enfrentar o Napoli.

Olé, Argentina

O Olé dá a manchete para a derrota do River Plate em um jogo de pré-temporada para o Aldosivi por 3 a 1. O time foi recheado de reservas, e os titulares ficaram em Buenos Aires.

L'Equipe, França

O L'Equipe dá a capa para o veterano lateral Patrice Evra, que deixou a Juventus e acertou o retorno ao futebol francês para defender o Olympique de Marselha. Ele tem 35 anos.

Ovación, Uruguai

O Ovación destaca a vitória do Uruguai sobre o Peru por 2 a 0 no Sul-Americano Sub-20. Com cinco pontos em três jogos, os uruguaios dividem a liderança do grupo B com a Argentina e estão com a classificação encaminhada ao hexagonal final.

Lance!, Brasil

O novo título do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior é a capa da edição paulista do Lance! nesta quinta-feira. O jornal dá um espaço menor na capa para o amistoso da Seleção Brasileira diante da Colômbia.

