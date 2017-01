ELN afirma manter em cativeiro soldado desaparecido na Colômbia

Bogota 31/01/2017 | 11h53

A guerrilha ELN da Colômbia, que prevê iniciar na próxima semana negociações de paz com o governo, declarou em um comunicado divulgado nesta terça-feira que tem em seu poder um soldado dado como desaparecido.

"No dia 24 de janeiro foi capturado por nossas unidades, o soldado Moreno Maecha Fredy (...) quando este realizava trabalhos de espionagem" no noroeste do país, informou a Frente de Guerra do Exército de Libertação Nacional (ELN) no texto, no qual também manifestou sua intenção de entregar o militar.

* AFP