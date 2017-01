Elton John leva 'Diabo Veste Prada' à Broadway

Nova York 27/01/2017 | 00h11

O ídolo pop britânico Elton John anunciou nesta quinta-feira seu regresso à Broadway, com uma adaptação musical do livro e filme "O Diabo Veste Prada".

John comporá a música da peça, com as letras ficando a cargo de Paul Rudnick, um humorista que escreve com frequência para a revista The New Yorker.

"Reimaginar 'O Diabo Veste Prada' para um musical é muito emocionante", disse John em um comunicado.

"Sou um grande admirador do livro e do filme, e um grande apaixonado pelo mundo da moda. Não posso esperar para colocar meus dentes musicais neste naco da cultura popular".

John tem uma experiência de grande sucesso com musicais com o "Rei Leão", adaptação da animação da Disney que foi o primeiro espetáculo a arrecadar 1 bilhão de dólares na Broadway.

Meryl Street e Anne Hathaway protagonizaram o filme "O Diabo Veste Prada", sobre uma poderosa editora de moda que se impõe de maneira tirânica a uma jovem e ambiciosa assistente.

O filme foi baseado no livro homônimo da americana Lauren Weisberger, que trabalhou de fato para a editora-chefe da Vogue Anna Wintour.

sct/vs/lr