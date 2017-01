Em um dia chove metade do previsto para janeiro inteiro em algumas cidades de Santa Catarina

Mau tempo 31/01/2017 | 18h58 Atualizada em

O alto volume de chuva provocou estragos em Santa Catarina nesta terça-feira. Em algumas cidades do Estado, choveu nas últimas 24 horas metade do que estava previsto para o mês inteiro.

— O temporal foi causado por um sistema meteorológico chamado vórtice ciclônico, que, junto com a umidade vinda do oceano, fez com que a chuva fosse persistente no Estado, sobretudo no Litoral — explica o meteorologista da Epagri/Ciram Erikson de Oliveira.

Em Florianópolis, por exemplo, choveu, entre 17h de segunda e terça-feira, 127 milímetros. Apesar de ter registrado 237 mm ao longo do mês, o que supera a média de janeiro na região, Oliveira considera que ficou dentro do esperado para esta época do ano.

O meteorologista Leandro Puchalski reforça a importância de tomar cuidado com deslizamentos e alagamentos até quarta-feira, quando a chuva deve persistir no Estado.

Próximos dias



O tempo não muda muito na quarta-feira. O dia será de muitas nuvens e chance de chuva a qualquer hora. Estão previstos períodos de melhoria, especialmente no Oeste. As temperaturas seguem parecidas com as desta quarta-feira.

Segundo Epagri/Ciram, entre quinta e sábado deve predominar o sol e calor em SC, com pancadas de chuva e risco de temporais isolados a partir da tarde na maioria das regiões.

Semana que vem

A próxima semana será marcada por pancadas de chuva frequente no Estado, principalmente no período da tarde e noite. Entre os dias 5 e 6, uma frente fria avança pelo Sul do Brasil. As temperaturas seguem elevadas, com sensação de ar abafado devido à alta umidade do ar.



