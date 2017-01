Enxurrada alaga ruas em Itajaí, Camboriú e Balneário Camboriú

Tempo 05/01/2017 | 18h43 Atualizada em

Uma enxurrada alagou ruas em Itajaí, Camboriú e Balneário Camboriú no fim da tarde desta quinta-feira. Em Balneário o temporal durou cerca de 10 minutos e deixou parte da Avenida Brasil intransitável. Um longo congestionamento se formou na via.

Nas ruas transversais também houve alagamentos. O vídeo mostra a Rua 2300, no Centro. As imagens são de Luciana Altmann.





Em Itajaí, pessoas ficaram ilhadas dentro do shopping por causa dos alagamentos. Na praça de alimentação, o forro de gesso chegou a desabar por causa do acúmulo de água, mas ninguém se feriu.

Recomendações da Defesa Civil SC:



Alagamentos/inundações: Evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados. Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões. Cuidado com risco de aquaplanagem em estradas e rodovias.



Deslizamentos de terra: deve ser observada qualquer movimento de terra ou rochas próximas a suas residências, inclinação de postes e árvores e rachaduras em muros ou paredes. Neste caso, é recomendável que a família saia de casa e acione a Defesa Civil Municipal (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, através do telefone de emergência 199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.