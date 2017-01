Estabelecimento comercial é alvejado em Blumenau

Segurança 31/01/2017 | 08h16

Um estabelecimento comercial foi alvo de disparos de arma de fogo na Rua da Glória, em Blumenau. O proprietário do local estava na residência, localizada no piso superior do prédio, quando escutou por volta das 22h45min uma motocicleta parar em frente ao local e em seguida ouviu um disparo, segundo informou aos policiais militares.



Leia também

:: Cliente é baleado na cabeça durante assalto em Blumenau

:: Receita federal apreende 370 quilos de cocaína em Navegantes



Ao verificar, o homem constatou que o tiro havia atingido o vidro do local. Aproximadamente duas horas depois, outra motocicleta parou no local e foi possível ouvir mais um disparo. A Polícia Militar falou com o proprietário, que afirmou não suspeitar de quem possa ter atirado no local. Rondas foram feitas pela PM na região, mas ninguém foi localizado.