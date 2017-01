Estreia de "Desventuras em Série" na Netflix e outras atrações para ver na TV na noite desta sexta-feira

Dicas da programação 13/01/2017 | 19h01 Atualizada em





Neil Patrick Harris interpreta Conde Olaf Foto: divulgação / Netflix

"Desventuras em Série" na Netflix

Baseada nos livros de sucesso escritos por Lemony Snicket (pseudônimo de Daniel Handler), a produção Desventuras em Série estreia nesta sexta-feira na Netflix. O seriado é protagonizado por Neil Patrick Harris na pele de Conde Olaf, um homem mal que quer roubar a herança de três crianças órfãs: Violet (Malina Weissman), 14 anos, Klaus (Louis Hynes), 12, e a bebê Sunny (Presley Smith).

Entrevista com Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman morreu no último dia 9 Foto: TV Brasil / Divulgação

Em homenagem a Zygmunt Bauman, morto na última terça-feira, a TV Brasil exibe a entrevista que o intelectual concedeu à série Incertezas Críticas. A partir das 23h30min, o filósofo fala sobre economia, política, redes sociais e futuro dos jovens. O episódio que vai ao ar nesta sexta-feira marca a pré-estreia da produção nacional — também participam da atração nomes como Michel Maffesoli, Alain Touraine e Noam Chomsky.

Emicida em doc

Emicida é a estrela de "Sobre Noiz" Foto: Canal Brasil / Divulgação

O Canal Brasil estreia nesta sexta-feira, às 22h30min, um documentário sobre a produção do último álbum do rapper Emicida. Sobre Noiz explora, faixa a faixa, as etapas da gravação do disco Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa.... O próprio cantor — ao lado de seu irmão, Evandro Fióti, e do fotógrafo Ênio César — assina a direção do especial.

