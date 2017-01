Estreia do "BBB 17 - A Eliminação" e outras atrações para ver na TV na noite desta quarta-feira

Dicas da programação 25/01/2017 | 19h01 Atualizada em





Dani Monteiro é a apresentadora do "Big Brother Brasil ¿ A Eliminação" Foto: Juliana Coutinho / Multishow/Divulgação

BIG BROTHER BRASIL — A ELIMINAÇÃO

Multishow, 0h30min

O programa Big Brother Brasil — A Eliminação retorna nesta quarta-feira ao Multishow. Na estreia, a atração apresenta o perfil dos participantes do BBB 17 e um resumo dos primeiros dias. Já nos próximos episódios, Dani Monteiro vai sempre conversar com o último eliminado da casa.

ALÉM DA CONTA: CAINDO NA REAL

GNT, 22h30min

Foto: André Bittencourt / GNT/ Divulgação



No Além da Conta: Caindo na Real desta quarta-feira, Ingrid Guimarães e Preta Gil conhecem o Mercadão de Madureira, no Rio de Janeiro. Frequentadora do subúrbio do Rio, Preta é amante declarada do Mercadão. O programa explora o comportamento do consumidor brasileiro.

GRANDES CENAS

Curta!, 23h45min

Cena de "Terra em Transe" Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

Nesta quarta-feira, a série Grandes Cenas, apresentada por Matheus Nachtergaele, analisa o filme Terra em Transe (1967), do diretor Glauber Rocha. O montador Eduardo Escorel e o diretor de fotografia Luiz Carlos Barreto participam da atração.

