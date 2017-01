Estreia na Colômbia 'El Comandante', polêmica série de TV sobre Chávez

Bogota 31/01/2017 | 19h24

A série de televisão "El Comandante" ("O Comandante"), uma história fictícia inspirada na vida do presidente venezuelano Hugo Chávez, morto em 2013, estreou na Colômbia em meio a uma polêmica, após receber críticas do governo da Venezuela, onde sua transmissão foi proibida.

Protagonizada pelo colombiano Andrés Parra, o mesmo ator que interpretou o narcotraficante Pablo Escobar no seriado "El Patrón del Mal" ("Pablo Escobar: O senhor do tráfico", no Brasil), "El Comandante" foi produzida pela americana Sony Pictures Television e é transmitida na Colômbia pelo canal RCN.

"Nesta segunda-feira, o canal RCN estreou a série sobre um dos líderes mais polêmicos da América Latina, que despertou todo o tipo de sentimento na Venezuela e no mundo, Hugo Chávez", anunciou o programa Noticias RCN em um comunicado divulgado nesta terça-feira (31).

Segundo o site da RCN, trata-se de "um relato de suspense e ação, misturando política e romance", baseado em "uma pesquisa minuciosa realizada pelo escritor e colunista (venezuelano) Moisés Naím" e que foi "100% gravado em locações colombianas".

"Serão 60 capítulos de uma hora, onde a história será contada de maneira linear, respeitando a cronologia dos eventos, inspirada em fatos reais, acompanhada de elementos de ficção e contada com base em um ponto de vista neutro", apontou.

O canal de televisão por assinatura TNT, que exibe a série em outros países da América Latina a partir desta terça-feira, apresentou-a como "a mais ambiciosa dos últimos tempos na TV latino-americana, destinada a romper todos os padrões e a cativar audiências ao redor do mundo".

No Brasil, a estreia de "O Comandante" está prevista para março, no TNT.

"Não se fala mal de Chávez"

Na Venezuela, porém, a série não poderá ser transmitida por ordem do órgão que regula as comunicações no país.

Alegando que a produção "atenta contra o legado" de Chávez, a Comissão Nacional de Telecomunicações (Conatel) lançou no Twitter, nesta terça-feira, uma campanha com a hashtag #AquíNoSeHablaMalDeChávez (Aqui não se fala mal de Chávez) para que os cidadãos denunciem os operadores de canais por assinatura que difundirem a série.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, já havia qualificado "El Comandante" de "lixo" e, no domingo passado, Adán Chávez, ministro da Cultura e irmão do ex-presidente, anunciou a gravação do filme "Chávez, o Comandante" e da série televisiva "Chávez de verdade", para - segundo ele - mostrar fielmente a vida do líder socialista.

O ator Parra, que passou por uma "maravilhosa metamorfose" para "alcançar uma imagem muito próxima à realidade", de acordo com a Sony, disse recentemente em uma entrevista que, antes de se preparar para o papel, sabia de Chávez apenas pelo "que chegava sobre ele nos noticiários e na imprensa, ou seja, a imagem de um louco".

"Na série, se vê que é um dos personagens mais polêmicos e complexos da história latino-americana", afirmou o ator sobre o político falecido em 2013 após 14 anos no poder.

