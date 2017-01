Estreias de temporadas de verão no GNT e outras atrações para ver na TV na noite desta quinta-feira

Dicas da programação 05/01/2017 | 19h00 Atualizada em





"Tempero de família ¿ Colônia de férias" contará com Rodrigo Hilbert em um novo ambiente, acompanhado por crianças Foto: GNT / Reprodução

Estreias no GNT

A quinta-feira será marcada por estreias no GNT. Às 20h30min, Olivier Anquier comanda a nova temporada do Diário do Olivier verão. Acompanhado de sua esposa, Adriana Alves, ele viaja pela França, passando por Córsega, Provence, Borgonha e Paris. Já às 21h15min, começa o Cozinha prática pra viagem, programa no qual Rita Lobo apresenta receitas e mostra truques para embalar e guardar as comidas preparadas. Na sequência, às 22h, o Tempero de família — Colônia de férias contará com Rodrigo Hilbert em um novo ambiente, acompanhado de sete crianças. A cada episódio, uma delas cozinha com o apresentador.

"The shannara chronicles" na Netflix

Cena de "The shannara chronicles" Foto: Netflix / Divulgação

A primeira temporada da série The shannara chronicles estreia nesta quinta-feira, na Netflix. Em um mundo pós-apocalíptico povoado por elfos, humanos e seres híbridos, a princesa Amberle (Poppy Drayton), o humano-elfo Will (Austin Butler) e Eretria (Ivana Baquero) se unem para defender a Terra de forças demoníacas. A série é uma criação de Alfred Gough e Miles Millar.

"Planeta gelado" na Band



Ana Paula Padrão Foto: Band / Divulgação

A Band exibe a partir desta quinta-feira a produção Planeta gelado, da BBC. Com apresentação de Ana Paula Padrão, o especial explorará na tela o gelado deserto da região polar. O programa faz um retrato desses locais com baixas temperaturas, capturando a fragilidade, a beleza, e o majestoso poder dos elementos. A atração vai ao ar às 22h30min.

