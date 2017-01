"Estrelas Além do Tempo" vence o prêmio de melhor elenco no SAG Awards

Los Angeles 30/01/2017 | 05h05

O filme "Estrelas Além do Tempo" venceu no domingo o prêmio de melhor elenco no Screen Actors Guild (SAG) Awards, considerado um termômetro do Oscars

Com Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monae, "Estrelas Além do Tempo", venceu na categoria desempenho extraordinário de um elenco em um filme, o principal do SAG Awards.

O prêmio para o filme de Theodore Melfi, que narra a história das matemáticas afro-americanas que ajudaram a Nasa a levar os primeiros homens ao espaço, foi uma surpresa. Muitos apostavam na vitória de "Manchester à Beira-Mar", de Kenneth Lonergan.

Os outros indicados na categoria eram "Moonlight", "Capitão Fantástico" e "Fences".

Denzel Washington, de "Fences", desbancou Casey Affleck, protagonista de "Manchester", e levou o prêmio de melhor ator.

Washington, 62 anos, que já venceu dois Oscars, superou ainda Andrew Garfield ("Até o Último Homem"), Viggo Mortensen ("Capitão Fantástico") e Ryan Gosling ("La La Land").

Na categoria melhor atriz, Emma Stone ("La La Land") foi a vencedora.

Os prêmios de coadjuvantes foram atribuídos a Mahershala Ali por "Moonlight" e Viola Davis por "Fences."

Ali, 42 anos, conhecido pela série "House of Cards", fez um discurso emocionado sobre a necessidade de apoiar os marginalizados.

"Acredito que o que aprendi trabalhando em 'Moonlight' é que vemos o que acontece quando perseguimos as pessoas: elas se voltam para si mesmas", disse Ali, um muçulmano filho de uma cristã, sem conter as lágrimas.

Nas categorias de televisão, "The Crown" levou dois prêmios: melhor atriz e ator de série dramática, para Claire Foy e John Lithgow.

"Stranger Things" e "Orange is the New Black" venceram nas categorias de melhor elenco, de série dramática e de comédia, respectivamente.

Nas categorias de interpretação de comédia, os vencedores foram Julia Louis-Dreyfus ("Veep") e William H. Macy ("Shameless").

Bryan Cranston levou o prêmio de melhor ator em filme ou minissérie para TV por "All The Way", enquanto Sarah Paulson ("The People vs. O.J. Simpson") levou o prêmio de interpretação feminina.

A premiação foi marcada por discursos contra o decreto do presidente Donald Trump que suspende temporariamente a entrada nos Estados Unidos de refugiados e cidadãos de sete países de maioria muçulmana.

* AFP