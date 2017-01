EUA colocam filho de Bin Laden na lista terrorista

Al-Qaeda 05/01/2017 | 13h47 Atualizada em

Os Estados Unidos incluíram, nesta quinta-feira, em sua lista negra de "terroristas internacionais" o filho do falecido líder da Al-Qaeda Osama Bin Laden, Hamza Bin Laden.



A designação pelo departamento de Estado de Hamza bin Laden como "terrorista internacional" baseia-se no fato de que a Al-Qaeda havia anunciado em agosto de 2015 que o jovem fazia parte do grupo extremista e que ele tinha ameaçado os Estados Unidos e seus cidadãos em uma transmissão de áudio em julho, segundo um comunicado da diplomacia americana.

O processo administrativo americano prevê sanções financeiras e jurídicas contra estrangeiros "que cometeram atos terroristas, ou que representam um sério risco", segundo o departamento de Estado.

Em consequência, todos os potenciais ativos, bens e contas em nome de Hamza Bin Laden nos Estados Unidos passam a ser congelados e nenhum americano tem o direito de negociar com ele.

De acordo com a diplomacia americana, o filho de Osama Bin Laden incentivou em 2015 ataques contra "interesses americanos, franceses e israelenses em Washington, Paris e Tel Aviv" e pediu em 2016 para que as "tribos na Arábia Saudita se unissem à Al-Qaeda no Iêmen para fazer a guerra contra o reino saudita".

Ansioso para se tornar um radical, Hamza Bin Laden escreveu a seu pai, escondido no Paquistão antes de ser morto por soldados americanos em maio de 2011, para garantir a sua vontade de aderir à luta, de acordo com documentos desclassificados da CIA e consultados pela AFP em maio de 2015.

Hamza, que agora teria cerca de vinte anos, era o filho favorito de Osama Bin Laden, que queria torná-lo seu herdeiro à frente da Al-Qaeda.

