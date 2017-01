EUA: Fed inicia reunião de política monetária

Washington 31/01/2017 | 17h03

O Federal Reserve (Fed), Banco Central dos Estados Unidos, começou nesta terça-feira uma reunião de dois dias para analisar a política monetária. A aposta dos analistas é de que não haverá mudanças nos juros.

A decisão do comitê de política monetária (FOMC) será anunciada na quarta-feira em comunicado.

No mês passado, o Fed aumentou a taxa de juros pela segunda vez em uma década. As chances de o Fed anunciar na quarta-feira um novo aumento são de 40%, segundo os mercados.

A presidente do Fed, Janet Yellen, disse que a economia se encaminha para bater as metas de emprego e inflação. Entretanto, também afirmou que ainda depende da avaliação do rumo do governo de Donald Trump.

