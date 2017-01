Evento nesta quarta-feira em Florianópolis irá discutir uso da "pílula do câncer" 

Fosfoetanolamina 31/01/2017 | 19h54 Atualizada em

Discutir os efeitos do uso da fosfoetanolamina, a "pílula do câncer", é um dos objetivos do evento que ocorre nesta quarta-feira, em Florianópolis. O encontro contará com depoimentos dos pacientes que, através de uma decisão liminar, fazem uso da substância. Os relatos, assim como laudos clínicos dos pacientes, irão compor uma defesa a ser apresentada junto ao Supremo Tribunal Federal, explica a advogada Flora Juliani Galvão, que representa centenas de pacientes com câncer.

— Nós continuamos com a suspensão da lei pelo STF. A expectativa é reunir esses depoimentos e exames clínicos para subsidiar um recurso para o STF para o forçar a se manifestar sobre a lei.

A advogada defende que quando a lei foi suspensa em maio de 2016, quando ainda não havia sido divulgado o resultado do teste dizendo que a substância não era tóxica:

— O principal argumento foi o risco à saúde. E hoje nós indagamos como vai prejudicar a saúde se já está à beira da morte e não é tóxico? O paciente tem que ter, pelo menos, o direito de tentar — argumenta.

O presidente da Associação dos Amigos e Pacientes de Câncer (Aspac), Ivar Luiz dos Santos, acrescenta que atualmente 55 mil pacientes estão em tratamento contra a doença em SC e que o evento é para tentar reverter a "decisão equivocada e dar forças para vencer os fabricantes de medicamentos".



O evento será aberto ao público e gratuito e terá a presença de outras associações de pacientes de câncer, representantes da Defensoria Pública e OAB.



Situação da fosfoetanolamina



Dilma Rousseff sancionou, sem vetos, a lei que autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna em abril de 2016. Porém em maio foi publicada decisão de suspensão da lei, pelo Supremo Tribunal Federal em Ação declaratória de inconstitucionalidade - ADI 5501, proposta pela Associação Médica Brasileira (AMB). Paralelamente,no ano passado também iniciaram os testes clínicos promovidos pela Anvisa e Ministério da Saúde. Em agosto foi publicada a conclusão da primeira fase, que constatou que a substância não é prejudicial ao organismo humano.



Serviço:

Encontro dos pacientes que usam fosfoetanolamina

Horário: 14h

Local: Auditório da Biblioteca Pública Barreiros Filho (Endereço: R. João Evangelista da Costa, 1160 - Estreito), em Florianópolis

Valor: gratuito. Organizadores pedem a doação de bolachas (separadas em fração) para doação aos pacientes ou um quilo de alimento não perecível

Transmissão via internet: Link para transmissão ao vivo será divulgado no https://www.facebook.com/events/1280776115294649/

Leia também:



"Pílula do câncer" será testada em voluntários saudáveis a partir de setembro por laboratório do Ceará



Vídeo: o que é a fosfoetanolamina e como age no



Especial fosfoetanolamina: controvérsia em pílulas