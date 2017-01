Fahece vai até Brasília para tentar recuperar título de filantropia 

Saúde 27/01/2017 | 12h23 Atualizada em

A Fundação de Apoio ao Hemosc e Cepon (Fahece) se reunirá na próxima semana, em Brasília, com servidores do Ministério da Saúde para tentar recuperar o título de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (Cebas) - perdido em dezembro de 2016. Na reunião, a diretoria pretende demonstrar, através de documentos e relatórios, a "vocação" da fundação. Conforme adiantou o deputado federal, Esperidião Amin, a recuperação do certificado poderá vir até por meio de decreto.

De acordo com a gerente da entidade, Miriam Gomes Vieira de Andrade, o pagamento de R$ 1 milhão, referente aos impostos e demais encargos cobrados à entidades não filantrópicas, segue suspenso até segunda ordem.

— A gente conseguiu acesso ao Ministério para demonstrar a verdadeira função filantrópica e como ela (Fahece) é importante em Santa Catarina — afirmou Miriam.

Segundo o Ministério da Saúde, responsável por conferir o título de entidade filantrópica às instituições, a Fahece não teria cumprido os requisitos de prestação de serviços do SUS para o Ministério da Saúde em 2011. Segundo o entendimento da pasta do governo federal, Hemosc e Cepon são geridos e mantidos diretamente pela secretária de saúde do Estado. Por isso, "de acordo com a legislação vigente, entidades com personalidade jurídica de direito público não podem ser beneficiárias do Cebas".



Dívida junto ao Governo do Estado

De acordo com a direção da Fahece, o governo estadual tem uma dívida de R$ 55 milhões junto a instituição e que não tem previsão para ser paga. Além disso, após o anuncio da reformulação da saúde de SC, a verba repassada pelo governo está comprometida.

— É claro que os repasses não comportam mais a verba do Estado, mas nós ainda estamos conversando com a secretaria para que isso tenha o menor impacto possível na fundação — afirmou a gerente.

Hoje, segundo as diretoras do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) e Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), o atraso nos pagamentos, além de comprometer a compra de remédios e produtos, acende um de alerta nas instituições.

— Nós estamos temendo o desabastecimento, a falta de medicamentos e insumos no Cepon, afirmou a diretora do Cepon, Maria Tereza Schoeller.

Leia mais notícias:

Entenda o imbróglio que retirou o título de entidade filantrópica da Fahece



Fahece apresentará defesa para reverter perda do título de filantropia nesta quarta-feira