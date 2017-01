"Faltou o gol", avalia goleiro Elias após empate da Chapecoense com o Joinville

Primeira Liga 27/01/2017 | 07h13 Atualizada em

A falta de entrosamento pesou para a Chapecoense no empate em 0 a 0 com o Joinville, na partida que marcou a estreia oficial nos gramados em 2017, pelo Grupo C da Primeira Liga. Após o confronto, os jogadores lamentaram o resultado, mas afirmaram estar confiantes na evolução do time ao longo das competições.



Para o goleiro Elias, a equipe se portou bem na Arena Condá.

-A gente jogou bem, é aquela partida que fica com gostinho amargo porque faltou o gol, temos muito o que melhorar, vamos trabalhar que domingo tem mais - disse.

O zagueiro Nathan comemorou o fato da equipe ter saído de campo sem sofrer gols.

- Sair sem tomar gol é um grande passo, mas creio que ao longo do jogo a gente tem que evoluir para fazer gols, mas isso depende ainda do entrosamento, mas a gente se superou, a falta de entrosamento pesou, mas daqui a uns dois, três jogos a Chape vai engrenar.

A Chape volta a jogar neste domingo, pelo Campeonato Catarinense. O Verdão do Oeste estreia diante do Inter de Lages, às 17h, na Arena Condá.





