Família de Joinville enterra o corpo do brasileiro morto nos EUA no dia 12 de janeiro

Solidariedade 30/01/2017 | 09h41 Atualizada em

Enterro foi no fim da manhã desta segunda-feira, no Cemitério Municipal

Enterro foi no fim da manhã desta segunda-feira, no Cemitério Municipal Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

A família deque morreu no último dia 12 de janeiro, nos, sepultou o corpo dele na manhã desta segunda-feira, no Cemitério Muncipal deO corpo chegou durante a madrugada na cidade. Os familiares e amigos de Guilherme participaram de um velório discreto e mais curto, na capela da rua Borba Gato. O corpo foi velado por cerca de seis horas.Guilherme de Menezes Garcia foi encontrado morto no 12 de janeiro, na casa em que morava, em Fort Lauderdale, na Flórida.A família chegou a promover uma campanha de financiamento coletivo pela internet para arrecadar recursos e trazer o corpo do rapaz, que tinha 27 anos, de volta para o Brasil.A mãe de Guilherme, Carla Menezes, espera conhecer em breve os netos, de seis e três anos, que foram adotados nos Estados Unidos. A família considera que houve falhas legais na adoção e está decidindo como vai lutar pela guarda das crianças.Guilherme foi encontrado morto no dia 12 de janeiro, nos Estados Unidos