Família de Joinville pede ajuda para trazer para o Brasil corpo de jovem morto nos Estados Unidos

Solidariedade 15/01/2017 | 18h30 Atualizada em

Guilherme foi encontrado morto no dia 12 de janeiro, nos Estados Unidos



Uma família de Joinville promove campanha de financiamento coletivo para trazer para casa o corpo de um jovem de 27 anos, que morava há dez anos nos Estados Unidos. Guilherme de Menezes Garcia foi encontrado morto na quinta-feira passada, dia 12 de janeiro, na casa em que morava, em Fort Lauderdale, na Flórida.



Para trazer o corpo do jovem para o Brasil, a família pede ajuda para arrecadar dinheiro por meio do site GoFundMe. Um amigo do pai de Guilherme, Rodrigo Moraes, também fez um post de apelo nas redes sociais, e forneceu o número de uma conta-corrente para depósito. Segundo ele, a família precisa de R$ 20.700,00 somente para o translado.



De acordo com informações publicadas no site do jornal Gazeta Brazilian News, que atende a comunidade brasileira nos Estados Unidos, a mãe de Guilherme, Carla Menezes, mora em Joinville e teria sido informada da morte do filho pela Polícia Federal. Ela estaria oito anos sem ver o filho.



Conforme reportagem publicada no Gazeta Brazilian News, quem encontrou o corpo do jovem foi um amigo e sócio em uma empresa de reformas, com quem Guilherme dividia a casa em que morava. Ele teria estranhado a demora de Guilherme para acordar, entrado no quarto e achado o amigo já sem os sinais vitais.



Quem quiser ajudar a família pode acessar o link no site de financiamento e doar a quantia desejada. O endereço é o www.gofundme.com/bringguihome. Quem preferir, pode fazer depósito na Caixa Econômica Federal, na conta 00035779-9, agência 1637 , operação 13, em nome de Carla Poggetti de Menezes.