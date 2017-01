Família procura por mulher desaparecida em Araquari, Norte de Santa Catarina

Ajuda 23/01/2017 | 09h44

Desde sábado, a família de Silvana da Silva Xavier Dircksen, de 45 anos, está à procura dela. De acordo com os familiares, Silvana saiu de casa, em Araquari, por volta das 9h30 de sábado quando disse que iria dar uma volta de bicicleta e não voltou mais.



A família registrou um boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil de Balneário Barra do Sul na manhã de domingo e também tem feito buscas em Joinville. Silvana tem problemas com depressão e não está tomando a medicação, segundo o marido Sergio Dircksen.



Sergio diz que já foi em lugares que imaginou que Silvana poderia estar, mas até o momento não a encontrou. Nesta segunda-feira, ele informou que vai até Curitiba, porque recebeu informações num grupo de WhatsApp que indicavam que a mulher poderia estar lá.



- Alguma coisa me diz que ela saiu para longe - disse Sérgio.



A única filha do casal, Jéssica Dircksen, de 19 anos, publicou uma foto da mãe nas redes sociais, pedindo ajuda para localizar Silvana. Na manhã desta segunda-feira, a publicação já tinha mais de 700 compartilhamentos. De acordo com a publicação, Silvana saiu vestindo uma blusa azul com detalhes brancos na frente, calça jeans escura, sapatilha, uma bolsa verde e com uma bicicleta roxa com detalhes vermelhos.



Quem tiver informações pode entrar em contato com a Polícia Militar, pelo número 190, ou com a família, pelos telefones (47) 3439-6898, (47) 98468-9079, (47) 99969-8336 e (47) 99123-7646.