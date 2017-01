Federer vence Wawrinka e disputará final do Aberto da Austrália

Melbourne 26/01/2017 | 11h08

O suíço Roger Federer se classificou para a final do Aberto da Austrália ao bater seu compatriota Stan Wawrinka, nesta quinta-feira em Melbourne, e espera o vencedor do duelo entre Rafael Nadal e Grigor Dimitrov, enquanto as irmãs Venus e Serena Williams farão a final feminina.

Para satisfação do público que lotou a Rod Laver Arena, Federer venceu em cinco sets, 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 e 6-3. Será a primeira final de Grand Slam para Federer, de 35 anos, desde o US Open de 2015.

Os fãs de tênis torcem agora para que Nadal faça sua parte e chegue a final para protagonizar novo duelo entre os dois tenistas que dominaram o circuito no início do século. Ambos se enfrentaram na decisão do Aberto da Austrália em 2009, com vitória para o espanhol, em cinco sets.

"Quando o visitei em Mallorca para a inauguração de sua academia, eu falei: 'Seria legal se pudéssemos fazer um jogo de exibição'. Jogamos um pouco de mini-tênis. Nunca imaginei que poderíamos nos encontrar aqui!", brincou o suíço após a vitória sobre Wawrinka.

Já na chave feminina, Serena Williams, número 2 do mundo, enfrentará sua irmã Venus, após derrotar a croata Mirjana Lucic-Baroni em dois sets, 6-2, 6-1.

Esta será a nona final entre as irmãs Williams em Grand Slams, a primeira desde a edição 2009 em Wimbledon, vencida por Serena.

A final de 2009 foi a última vez que Venus disputou. Entre 2010 e 2014, a mais velhas das Williams sofreu com graves problemas de saúde, prejudicando a carreira nas quadras.

Venus, jogadora mas velha do Aberto da Austrália (36 anos), se classificou à final ao derrotar a compatriota Coco Vandeweghe em três sets, 6-7 (3/7), 6-2, 6-3.

-- Resultados desta quinta-feira no Aberto da Austrália:

- Simples masculino - Semifinais

Roger Federer (SUI/N.17) x Stanislas Wawrinka (SUI/N.4) 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3

- Simples feminino - Semifinais

Venus Williams (EUA/N.13) x Coco Vandeweghe (EUA) 6-7 (3/7), 6-2, 6-3

Serena Williams (EUA/N.2) x Mirjana Lucic-Baroni (CRO) 6-2, 6-1

