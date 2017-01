Fernando Pessoa: monólogo exalta obra do poeta português e está em cartaz até domingo em Floripa

Teatro 27/01/2017 | 11h10 Atualizada em

O mais universal poeta português, Fernando Pessoa (1888 - 1935), terá vida e obra revisitada em teatro. Trata-se de um monólogo-recital interpretado pelo ator carioca Nivaldo Costa, em cartaz de sexta a domingo na sede da Cia Vanguarda, no Centro de Florianópolis.

O espetáculo estreou em 1994, no Rio de Janeiro, e conjuga ironia, leveza e densidade dramática para falar do legado poético do português. A peça é fruto de um meticuloso estudo interpretativo sobre a obra de Pessoa.

Na Capital, após as apresentações, Nivaldo Costa participa de uma conversa com o público sobre poesia e sobre a trajetória do espetáculo.

AGENDE-SE

O quê: monólogo-recital sobre Fernando Pessoa, com Nivaldo Costa

Quando: sexta a domingo, às 20h

Onde: Cia Vanguarda (Rua Victor Meirelles, 78, Centro de Florianópolis)

Quanto: R$ 40 / R$ 20 (meia), à venda na sede da Cia Vanguarda

Informações: (48) 3024-8578 e 98803-0406



Leia também

Elas por Elas exalta o canto e a criação musical das mulheres de SC no CIC

8 eventos para curtir neste fim de semana em Santa Catarina