Figueirense anuncia contratação de lateral-esquerdo ex-Avaí

O Figueirense anunciou nesta terça-feira, mais um reforço para a temporada 2017. O lateral-esquerdo João Paulo, de 30 anos, acumula passagens por clubes tradicionais do cenário nacional, como Palmeiras e Flamengo, além de ter atuado no rival Avaí, em 2006 e 2007. No último ano, o atleta vestiu as cores do Bahia, e participou do acesso à Série A com o time comandado por Guto Ferreira, que terminou a Segundona na quarta posição.

Com João Paulo, o Alvinegro chega a sua 12ª contratação da temporada. Além do lateral, o clube trouxe o goleiro Luís Carlos, o lateral-direito Weldinho, os zagueiros Leandro Almeida e Dirceu, os volantes Hélder e Juliano, o meio-campo Éverton e os atacantes Zé Love, Anderson Aquino, Elias e Bill.

- Atleta que atende, pelas características, o que precisamos. Atleta agudo, que gosta de jogar na linha de frente, e há algum tempo o Figueirense não tem um lateral com essas características - disse Marquinhos Santos, técnico do Figueirense.



A apresentação oficial do jogador ainda não tem data marcada. Ainda nesta terça-feira, João Paulo passará por exames médicos. O próximo compromisso do Alvinegro pelo Campeonato Estadual é nesta quarta-feira, às 21h45min, contra o JEC, na Arena Joinville.

Ficha do atleta:

Nome completo: João Paulo Gomes da Costa

Idade: 30 anos

Clubes:

2006 – Avaí (SC)

2007 – Avaí (SC)

2008 – Rio Claro (SP)

2009 – Novo Hamburgo (RS) e Gama (DF)

2010 – Treze (PB)

2011 – Mogi Mirim (SP) e Guarani (SP)

2012 – Mogi Mirim e Ponte Preta (SP)

2013 – Flamengo (RJ)

2014 – Flamengo (RJ)

2015 – Palmeiras (SP)

2016 – Bahia

2017 – Figueirense

