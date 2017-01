Figueirense perde para o Londrina na estreia da Primeira Liga

No Scarpelli 25/01/2017 | 20h55 Atualizada em

Figueirense e Londrina fizeram um jogo morno na estreia dos times na Primeira Liga 2017, nesta quarta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Apesar de terem feito uma apresentação de pouca emoção e lances de destaque, o time paranaense conseguiu sair com a vitória por 1 a 0, com gol marcado na segunda etapa, por Celsinho.

O início de partida foi movimentado e pegado. O Figueira teve uma chance de abrir o placar aos 23 minutos, com Anderson Aquino. Após bola levantada na área, o atacante subiu, mas testou para fora, passando pertinho da trave, assustando o goleiro Alan.

O Londrina só respondeu aos 38, numa finalização de Igor, que também foi pela linha de fundo. de campo. Como era previsto, em início de temporada, faltou entrosamento, como pontuou o volante Juliano.

– Estamos nos conhecendo, foram apenas três semanas de preparação, então é preciso ter paciência e tranquilidade – completou o jogador alvinegro.

O Londrina voltou ligado na etapa final, impondo o ritmo. Logo aos três minutos, Rafael Gava limpou e mandou uma bomba de perna direita de dentro da área, que explodiu no travessão do goleiro Thiago Rodrigues.

O Figueirense voltou a levar perigo aos 12 minutos, em um lance de zagueiros. Bruno Alves tocou na bola, Dirceu pegou a sobra e mandou por cima do gol. Foi o lance mais perigoso do Figueirense na partida.

O técnico Marquinhos Santos trocou algumas peças e o time recuperou o fôlego, mas não conseguiu segurar um contra-ataque do Tubarão, que foi decisivo para o rumo da partida. Aos 36, Celsinho marcou o gol da vitória. O meia bateu de primeira e balançou a rede do arqueiro alvinegro.

- Torcedor tem razão de reclamar, mas tem que entender também que estamos numa pré-temporada, claro que queremos dar a vitória ao torcedor, mas temos que começar fazendo um bom trabalho. Não vamos desistir e nosso maior objetivo é la na frente, e vamos trabalhar para isso - destacou o atacante Bill.

O Figueira volta a campo pela Primeira Liga apenas no dia 24 de fevereiro, quando pega o Paraná, fora de casa. No Catarinense, a estreia do Furacão ocorre sábado, às 19h30min, diante do Brusque, no Orlando Scarpelli. No outro jogo do Grupo D, o Avaí perdeu para o Paraná por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE (0)

Thiago Rodrigues; Weldinho, Dirceu, Bruno Alves, Marlon (Guilherme Morassi), Juliano (Yago), Josa, Everton, Anderson Aquino, Bill e Elias (Índio)

Técnico: Marquinhos Santos

LONDRINA (1)

Alan; Lucas Ramon, Luizão, Marcondes, Igor Miranda, Germano, França (Bidía), Rafael Gava (Júlio Pacato), Fabinho; Safira e Wellisson (Celsinho)

Técnico: Cláudio Tencati

Gol: Celsinho, aos 36 do segundo tempo (L)

Cartões amarelos: Germano, Marcondes (L); Josa, Bill (F)

Arbitragem: Ronei Cândido Alves, auxiliado por Breno Rodrigues e Douglas Almeida Costa (trio de MG)

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Público total: 2.189

Renda: R$ 25.410

