Filmes indicados ao Oscar serão anunciados nesta terça-feira

Hollywood 23/01/2017 | 20h00 Atualizada em

É nesta terça-feira o anúncio dos filmes indicados ao Oscar 2017. Às 11h18min (5h18min da manhã no horário de Los Angeles), as atrizes Jennifer Hudson e Brie Larson apresentam os nomes dos concorrentes em todas as 24 categorias da premiação. O canal pago TNT transmitirá ao vivo. A cerimônia de entrega dos troféus, em 26 de fevereiro, terá o comediante Jimmy Kimmel como mestre de cerimônias.



Grande vencedor do Globo de Ouro — com sete troféus, entre eles o de melhor filme na categoria comédia ou musical —, La La Land - Cantando Estações, em cartaz nos cinemas, é um dos títulos que devem aparecer entre as principais indicados. A última vez que um musical ganhou o Oscar de melhor filme foi com Chicago, na cerimônia de 2003. Outras produções que devem aparecer com destaque na lista de indicações são os dramas Manchester à Beira-Mar e Moonlight.