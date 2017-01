Filmes para ver nesta quinta-feira

Dicas de TV 26/01/2017 | 04h01 Atualizada em

A FESTA DA MENINA MORTA — De Matheus Nachtergaele. Com Daniel de Oliveira. Em sua estreia como diretor de cinema, o ótimo ator Matheus Nachtergaele investiu no radicalismo autoral. O resultado, impactante, foi reconhecido pela crítica e por prêmios. Daniel de Oliveira ganhou o Kikito de melhor ator no Festival de Gramado vivendo Santinho, rapaz que tem fama de milagreiro numa comunidade ribeirinha da Amazônia e alterna estados de transe e fúria na lida como oráculo de desgraças e esperanças. Drama, Brasil, 2009, 117 min. Arte 1, 16h

CAROL — De Todd Haynes. Com Cate Blanchett e Rooney Mara. Nos anos 1950, o relacionamento de uma mulher em crise no casamento e uma jovem vendedora enfrenta barreiras erguidas pelo preconceito e pelas convenções sociais da época. Rooney ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes, mas foi indicada ao Oscar como coadjuvante, com Cate concorrendo na categoria principal. Drama, Reino Unido/EUA, 2015, 118min. HBO 2, 20h

VIVER É FÁCIL COM OS OLHOS FECHADOS (Vivir Es Fácil Con Los Ojos Cerrados) — De David Trueba. Com Javier Cámara. O título do filme faz referência a Strawberry Fields Forever, canção dos Beatles, a grande paixão de um professor espanhol que usa as letras da banda em suas lições de inglês. A trama se passa em 1966, quando John Lennon passou pela Andaluzia para rodar um filme. Para ver de perto seu ídolo, o mestre se lança em uma grande aventura na estrada levando pela caminho dois jovens caronistas com problemas familares. Comédia dramática, Espanha, 2013, 109min. Telecine Cult, 22h

DESVENTURAS EM SÉRIE (Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events) — De Brad Silberling. Com Jim Carrey. A recente estreia do seriado da Netflix inspirada na mesma série literária despertou a lembrança desta versão para o cinema, que tem Carrey com o tio vilão interessado na herança dos sobrinhos órfãos. Aventura, EUA/Alemanha, 2004, 108min. Telecine Fun, 22h

Streaming

O PESO DO SILÊNCIO (The Look of Silence) — De Joshua Oppenheimer. O diretor americano conseguiu uma nova indicação ao Oscar de melhor documentário retomando a impactante história que apresentou em O Ato de Matar (2012): o genocídio promovido pelo governo militar que tomou o poder na Indonésia em 1965 — estima-se que mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas. No primeiro filme, Oppenheimer destacou o papel dos algozes. Aqui ele dá a oportunidade de familiares de vítimas confrontarem os assassinos. Dinamarca/Indonésia/Finlândia, 2014, 103min. Disponível na Netflix