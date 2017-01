Filmes para ver neste fim de semana

Dicas de TV 14/01/2017 | 05h02 Atualizada em

SÁBADO

OS CATADORES E EU — De Agnès Varda. Um dos mais destacados filmes da cineasta belga que despontou com a nouvelle vague e fez do registro documental motor de obras inventivas no experimentalismo formal e na contundência social e política. Com inspiração na pintura Des Glaneuses (1857), de Jean-François Millet, Agnès percorre a França registrando pessoas que vivem de catar alimentos e objetos descartados por outros. E destaca temas como a cultura do desperdício praticada por uns e o desapego material como filosofia de vida de outros. Documentário, França, 2000, 82min. Curta!, 15h

Leia todas as críticas e notícias de cinema em ZH



FITZCARRALDO — De Werner Herzog. Com Klaus Kinski. Dez anos depois de embrenharem-se na selva peruana para contar a história de massacres e rapinagem de um conquistador espanhol, em Aguirre, a Cólera dos Deuses, Herzog e Kinski, que formaram uma parceria de amor e ódio, voltaram à Amazônia para outro filme que pôs à prova a obstinação e a sanidade de ambos. O ator vive um tresloucado empresário que decide erguer um teatro nos confins da região. Ilustrativo de sua determinação é o imenso barco que manda arrastar morro acima e selva adentro. Drama, Alemanha, Peru, 1982, 158min. Arte 1, 15h15min

A GAROTA DINAMARQUESA(The Danish Girl ) — De Tom Hooper. Com Eddie Redmayne. Cinebiografia do pintor dinamarquês Einar Wegener, a quem é atribuída a primeira cirurgia para mudança de sexo, no começo do século 20. A trama destaca o progressivo conflito de identidade do artista, posteriormente chamada Lili Elbe, em meio a seu relacionamento com sua mulher, Gerda (papel que valeu o Oscar de atriz coadjuvante a Alicia Vikander — Redmayne concorreu como melhor ator). Drama, Reino Unido/EUA/Alemanha, 2015, 119min. Telecine Premium, 22h

TV aberta



ESCOBAR: PARAÍSO PERDIDO (Escobar: Paradise Lost )— De Andrea Di Stefano. Com Josh Hutcherson. Em meio a "pabloescobarmania" que inspirou filmes e seriados recentes, esta trama destaca o patrón na história de um surfista canadense que viaja para a Colômbia e fica encantado com as praias locais e também com um garota. E calha dela ser sobrinha do poderoso traficante. Suspense, 2014, França/Espanha/Bélgica, 120min. RBS TV, 0h35min

Confira também as notícias de televisão



DOMINGO

BRIGHT LIGHTS: STARRING DEBBIE REYNOLDS & CARRIE FISHER — De Alexis Bloom e Fisher Stevens. Este documentário adquiriu tom póstumo diante das mortes, no final do mês passado, de suas protagonistas. As atrizes Debbie Reynolds e Carrie Fischer, mãe e filha, são acompanhas no dia a dia entre compromissos profissionais e amenidades domésticas. Fazem reflexões sobre os altos e baixos que encararam em suas vidas e abrem o baú do acervo familiar. Carrie morreu no dia 27 de dezembro, aos 60 anos, Debbie morreu o dia seguinte, aos 84. Documentário, EUA, 22015, 95min. HBO, 12h55min

TRUMAN — De Cesc Gay. Com Ricardo Darín e Javier Cámara. Esta coprodução entre Espanha e Argentina reúne dois grandes atores de cada bandeira. Cámara vive um espanhol que viaja do Canadá a Madri, onde mora seu melhor amigo, o argentino interpretado por Darín, que acaba de tomar uma decisão radical: interrompeu o tratamento contra o câncer que se espalha pelo corpo para curtir a vida de forma plena no tempo que lhe resta. Drama, Espanha/Argentina, 108min. Telecine Cult, 19h55min

VINHAS DA IRA (The Grapes of Wrath) — De John Ford. Com Henry Fonda. Ford ganhou o Oscar de direção por sua majestosa encenação da via-crúcis da família de fazendeiros que, em meio à miséria gerada pela Grande Depressão, ruma para a Califórnia em busca de uma vida melhor. "Henry Fonda como Tom Joad me fez acreditar em minhas próprias palavras", avalizou John Steinbeck, autor do clássico livro adaptado nesse potente filme. Drama, EUA, 1940, 128min. Telecine Cult, 22h

TV aberta

PIRATAS DO CARIBE: O BAÚ DA MORTE (Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest) — De Gore Verbinski. Com Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley. Segunda aventura nos cinemas do pirata fanfarrão que se tornou um sucesso da cultura pop. Aqui, Jack Sparrow está às voltas com um desafeto que transita pelo mundo dos mortos. Aventura, EUA, 2006, 151min. RBS TV, 15h20min

Streaming

EIS OS DELÍRIOS DO MUNDO CONECTADO (Lo and Behold, Reveries of the Connected World) — De Werner Herzog. O grande diretor alemão alterna seus projetos de ficção com documentários como este, inédito nos cinemas brasileiros. O foco de Herzog está na internet e na relação de dependência que o ambiente virtual exerce da sociedade contemporânea. Documentário EUA, 2016, 98min. Disponível na Netflix