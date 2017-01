Filmes para ver no fim de semana

Dicas de TV 28/01/2017 | 04h00 Atualizada em

TARDE DEMAIS PARA ESQUECER (An Affair to Remember) - De Leo McCarey. Com Cary Grant e Deborah Kerr. Neste que é um dos mais clássicos e lacrimosos melodramas do cinema, homem e mulher, ambos comprometidos, cruzam olhares num cruzeiro e combinam um encontro futuro dali a alguns meses no topo Empire State Building, em Nova York. Mas um imprevisto ameaça o final feliz. Drama, EUA, 1957, 115min. Telecine Cult, 17h25min

BATMAN VS SUPERMAN : A ORIGEM DA JUSTIÇA (Batman v Superman: Dawn Of Justice) — De Zack Snyder. Com Ben Affleck e Henry Cavill. O esperado confronto dos principais super-heróis da DC Comics no cinema foi uma das maiores bilheterias de 2016, apesar de os fãs da dupla terem ficado um tanto divididos com o resultado. Aventura, EUA, 2016, 153min. HBO, 22h

HANNAH ARENDT — De Margarethe von Trotta. Com Barbara Sukowa. A alemã Hannah Arendt, uma das mais importantes pensadoras do século 20, refugiou-se nos EUA da perseguição aos judeus na Europa. Em 1961, ela cobriu para a New Yorker o julgamento, em Israel, do criminoso de guerra Adolf Eichmann, responsável pelo plano de extermínio dos judeus. Seus relatos deram origem a um livro referencial Eichmann em Jerusalém (1963), Drama, Alemanha/Israel, 2012, 113min. Telecine Cult, 0h25min

TV aberta

REFÉM DA PAIXÃO (Labor Day) — De Jason Reitman. Com Kate Winslet e Josh Brolin. Homem em fuga da polícia invade a casa onde mulher vive com seu filho pequeno. A tensão diante da figura ameaçadora logo se transforma no afeto que aproxima dois tipos amargurados. Drama, EUA, 2013, 111min. RBS TV, 0h40min

Domingo

UM DIA (One Day) — De Lone Scherfig. Com Anne Hathaway e Jim Sturgess. Após ficarem juntos no fim da faculdade, rapaz e garota passam mais de duas décadas encontrando-se sempre no mesmo dia do ano. A tal química entre os protagonistas, fundamental neste tipo de filme, dá liga e resulta num filme acima da média do gênero. Drama, EUA, 2011, 107min. Telecine Touch, 17h35min

MIL VEZES BOA NOITE (Tusen Ganger God Natt) — De Erik Poppe. Com Juliette Binoche e Nikolaj Coster-Waldau. Famosa fotógrafa de guerra é ferida em atentado terrorista. O repouso a faz purgar dilemas éticos, que encara testemunhando os horrores do mundo, e afetivos, pois o trabalho a distancia cada vez mais da vida que leva na Irlanda com o marido e as duas filhas. Drama, Noruega/Irlanda/Suécia, 2013, 117min. Max, 19h

VINCERE — De Marco Bellocchio. Com Filippo Timi e Giovanna Mezzogiorno. Monumental retrato do ditador italiano Benito Mussolini, cujo fantasma assombra sua ex-amante e o filho que ele renegou. Timi interpreta com vigor o jovem Mussolini em seu processo de militância política. Depois, assume o papel de filho, num engenhoso recurso do diretor em representar o Duce no poder apenas com imagens de arquivo. Drama, Itália, 2008, 124min. Arte 1, 0h

TV aberta

JUMPER — De Doug Liman. Com Hayden Christensen. Adolescente problemático descobre que tem a capacidade de se teletransportar e passa a usar o dom para se divertir e ganhar dinheiro viajando pelo mundo. Mas encaram problemas ao se ver perseguido por organização secreta. Aventura, EUA/Canadá, 2008, 84min. RBS TV, 15h15min

Streaming

DOIS CARAS LEGAIS (The Nice Guys) — De Shane Black. Com Ryan Gosling e Russell Crowe. Deu muito certo a parceria dos dois atores formando uma peculiar dupla de investigadores particulares na Los Angeles dos anos 1970. Goslyng faz um tipo malandro e bom de lábia, enquanto Crowe encara o ogro beberrão e violento que resolve tudo no muque. Comédia policial, EUA, 2016, 116min. Disponível na Netflix