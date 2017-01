Florianópolis terá o maior torneio de xadrez clássico da história do país

Estratégia e inteligência 19/01/2017 | 11h10 Atualizada em

O III Floripa Chess Open chegou a uma marca simbólica: reunirá 410 competidores, de 14 países, espalhados por 4 continentes, no Salão Ônix do Lira Tênis Clube, no centro da capital catarinense. Trata-se – segundo o importante pesquisador do xadrez brasileiro Adaucto Wanderley da Nóbrega – do maior torneio aberto de xadrez clássico da história do Brasil.

Além da quantidade expressiva de jogadores, impossível não destacar as inúmeras presenças ilustres que abrilhantam o certame. Alexei Shirov, o homem do fogo no tabuleiro, de algumas das jogadas mais espetaculares e inusitadas do xadrez mundial; o retorno de Henrique da Costa Mecking, o Mequinho, a um Open internacional; a presença do hexacampeão brasileiro, Gilberto Milos; do campeão continental, mais forte jogador sul-americano de xadrez, o lendário Julio Granda Zuniga; o trio de ferro da equipe olímpica paraguaia composta por Bachmann, Neuris e Cubas, que derrotou de maneira brilhante a fortíssima seleção francesa na última olimpíada, em Bakú; além de vários outros ícones do xadrez brasileiro, representantes olímpicos, como Herman Claudius van Riemsdijk, Peter Toth e Herbert Carvalho Abreu, entre muito e outros!



Ao chegar em Florianópolis, os jogadores de diversas nacionalidades e de 21 estados brasileiros, encontrarão um clima quente e de grande expectativa no ar. Mas a cidade é acolhedora e encantadora. O Lira Tênis Clube oferece uma estrutura invejável para a realização do evento, com excelente localização no centro da cidade, ambientes climatizados, estacionamento, e a possibilidade de usufruir de alguns espaços restritos a sócios do clube, através da aquisição de passaportes diários.

A cerimônia de abertura será na sexta-feira dia 20 de janeiro de 2017, as 17h, seguida do Congresso Técnico, no mesmo local de jogos. A primeira rodada será as 18h. No dia 19 de janeiro, as 15h, Alexei Shirov enfrentará o desafio de jogar contra 40 jogadores simultaneamente, na salão Ônix do Lira Tênis Clube. O confronto é aberto para expectadores interessados. E no dia 22, domingo, ocorrerá o II Floripa Super Blitz, com mais 100 jogadores confirmados, um grande torneio de Xadrez Relâmpago, com R$ 2.000,00 em prêmios. Confira todas as atividades paralelas: Atividades III Floripa Open

A organização do Floripa Chess Open solicita aos jogadores que possuem relógios digitais, que os tragam para que sejam usados em suas próprias mesas. Com a dimensão que atingiu o torneio, a colaboração de todos os envolvidos é fundamental para o sucesso do evento.

A organização disporá de cerca de cinquenta relógios digitais para aluguel em cada rodada, além de relógios DGT que serão colocados nas primeiras mesas, para os Grandes Mestres.

Estacionamento

O Lira Tênis Clube tem parceria com uma rede privada de estacionamento, que funciona dentro do Clube e atenderá seguramente a demanda dos jogadores do Floripa Open. Os preços são os normais de mercado, mas trata-se de um ambiente fechado e seguro, que transmite a tranquilidade necessária aos jogadores durante toda rodada.

Hora – R$ 5,00

Período de 06 horas – R$ 15,00

Período de 12 horas – R$ 20,00

Período de 24horas – R$ 25,00

