Fortes tempestades deixam 20 mortos no sudeste dos EUA

Washington 23/01/2017 | 21h15

Ao menos 20 pessoas morreram neste fim de semana após dezenas de tornados atingirem o sudeste dos Estados Unidos, informaram as autoridades nesta segunda-feira.

A zona mais atingida foi uma área rural do centro-sul da Georgia, com ao menos 15 mortos, segundo a agência estatal Emergency Management and Homeland Security Agency (GEMA/HS).

Quatro pessoas morreram na pequena cidade de Albany, no condado de Dougherty, onde imagens de TV mostravam cenas devastadoras, com postes e árvores arrancados.

"O dano que sofreu esta comunidade é incomensurável", disse nesta segunda-feira Chris Cohilas, funcionário do condado, em entrevista coletiva. "Há quatro mortos confirmados e este número vai aumentar".

"Há zonas deste condado que foram apagadas do mapa", disse o diretor da agência de emergências local, Ron Rowe.

Sete das vítimas fatais da Geórgia morreram quando um tornado destruiu completamente um estacionamento de trailers no condado de Cook, ao sul de Albany, segundo o funcionário forense Tim Purvis.

De acordo com o Atlanta Journal Constitution, vinte trailers ficaram completamente destruídos.

O governador Nathan Deal ampliou o estado de emergência para 16 condados da Geórgia, a maioria no sul.

No norte da Flórida, na fronteira com a Geórgia, uma mulher morreu na queda de uma árvore, informou a imprensa local.

Outras quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas na manhã de sábado por um tornado que atingiu o sul do Mississippi, de acordo com a agência de serviços de emergência deste estado.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica registrou amplos danos em várias partes da Geórgia, com árvores caídas e cabos de energia elétrica que pararam de funcionar em diversos condados.

