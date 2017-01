França diz que protecionismo de Trump representa risco para comércio mundial

Paris 31/01/2017 | 07h59

As decisões protecionistas e unilaterais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, representam um "risco grave para a ordem do comércio mundial", afirmou o ministro francês da Economia, Michel Sapin.

"As decisões da nova administração americana representam um risco grave para a ordem do comércio mundial", afirmou Sapin durante um evento em Paris dedicado à abertura comercial, ao crescimento e à desigualdade.

"A história nos recorda que os recuos protecionistas são a pior solução", disse o ministro francês.

"Nem a França nem a Europa (...) podem assistir impotentes ao que poderia ser um deslocamento de nossas instituições econômicas", completou, apesar de ter admitido que "a opinião pública se sente deixada de lado dos lucros do livre comércio".

"Não podemos ficar sem reação diante das mensagens das ruas e das urnas, dos dois lados do Atlântico", afirmou o ministro, que fez um apelo por uma defesa de "visão da política comercial aberta e justa".

* AFP