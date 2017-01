Gabriel Medina acompanha a abertura do Rip Curl Grom Search 2017 na Joaquina em Florianópolis

A fera vei aí 26/01/2017 | 12h40 Atualizada em

Maior ídolo do Brasil quando se fala em surf, Gabriel Medina acompanhará a abertura do Rip Curl Grom Search 2017, na Praia da Joaquina, em Florianópolis, que será disputada nos próximos sábado e domingo (28 e 29).



O primeiro brasileiro campeão mundial de surfe fez história no tradicional circuito revelador de talentos e voltado para as categorias de base (no máximo 16 anos) e assistirá de perto às finais da etapa direto do palanque, no domingo.



Em 2010, Medina já era pioneiro em conquistas no exterior, ao faturar o título do Rip Curl Grom Search International, na Austrália, competindo contra surfistas de várias partes do mundo.



- É sempre muito legal voltar a esse campeonato, onde eu garanti esse título internacional representando o Brasil. Eu participei vários anos do Grom Search e quando me destaquei, garanti o meu patrocínio da Rip Curl, que tenho até hoje - afirma.

- Bom ver a molecada de perto, quem está se destacando. Gosto muito de acompanhar. O Brasil sempre tem grandes talentos surgindo e esse campeonato é super importante.

O mais legal é que vários desses competidores estarão no Instituto Gabriel Medina, que vamos inaugurar na terça-feira, em Maresias. Então, vai ser uma emoção a mais - destaca Medina.



Outro motivo que empolga é pessoal. Sua irmã caçula, Sophia Medina, aparece como um dos destaques femininos no evento.



- Ela está seguindo o caminho dela e temos de incentivar sempre. Vai ser bacana se ela for bem. Sempre que posso, estou na água com ela, dando toques - relata.



A relação de Medina com Florianópolis é bem estreita.



- Já tive grandes momentos na Joaca - relembra o surfista, que destaca o título mundial pro júnior, em 2013, na mesma praia que estará no domingo.



Também foi na capital catarinense a sua primeira vitória internacional como profissional, na etapa do QS em 2009, na Praia Mole, e completa a lista de conquistas, o QS de Imbituba, em 2011, abrindo caminho para o seu acesso à elite mundial.



- A presença do Gabriel na praia é um grande incentivo para essa nova geração, que sonha em conquistar o seu espaço no esporte. Ele é um grande ídolo e o melhor é que tem uma relação com o Rip Curl Grom Search. Competiu, venceu e representou o Brasil, assim como a maioria dos garotos tem esse objetivo - afirma o gerente de marketing da Rip Curl, Fernando Gonzalez.



O Rip Curl Grom Search 2017 conta com quatro categorias, a grommet, com os caçulas com no máximo 12 anos, a iniciante, com surfistas sub14, a mirim e a feminina, ambas com limite de 16 anos, sendo que nessas duas últimas os campeões do ranking garantirão vagas para defender o Brasil na final internacional de 2018.



No total, o circuito terá três etapas, com a próxima disputa nos dias 11 e 12 de fevereiro, na Praia de Geribá, em Búzios/RJ, e a final nos dias 11 e 12 de março, na Praia de Maresias, em São Sebastião/SP.



