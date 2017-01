Gaultier leva o campo para passarela e Saab recria cultura egípcia

Paris 25/01/2017 | 17h41

Jean Paul Gaultier levou o campo com ares hispânicos para a Semana de Alta Costura de Paris, e Elie Saab celebrou a herança cultural do Egito, nesta quarta-feira (25), na qual o mexicano Antonio Ortega exibiu uma beleza religiosa.

Diante do público, Gaultier fez desfilar modelos com cabelos trançados com espigas de trigo e sapatos de salto plataforma com cores vibrantes. Também foram vistos lenços de seda e pantalonas.

A inspiração hispânica podia ser notada no bolero preto de lantejoulas sobre um top de papoulas e um chapéu vermelho brilhante.

O universo da Movida madrilena (movimento de contracultura) e de Pedro Almodóvar se insinuavam em uma saia de flamenco composta com uma jaqueta de motoqueiro.

Os clássicos de Jean Paul Gaultier também desfilaram: o estilo navy se transformou em blusas de renda que deixam os ombros à mostra, acompanhadas por uma saia lápis acinturada.

Em seu desfile, Elie Saab homenageou a "herança cultural e artística inestimável" do Egito. Os vestidos de princesa, transparentes e brilhantes, dividiram a passarela com calças com caudas.

O designer se inspirou na Idade de Ouro da música e do cinema egípcio e árabe dos anos 1940-1960. Força e sofisticação foram as palavras de ordem. Os famosos bordados representavam palmeiras e símbolos inspirados na caligrafia árabe.

À margem do programa oficial da Semana de Alta-Costura, o mexicano Antonio Ortega apresentou sua coleção "Híbrido, o martírio da beleza".

Vestidos com cortes feitos com navalha deixando lascas e pequenas lâminas coloridas recordavam os vitrais das igrejas que recriam o martírio de Jesus na cruz, buscando subtrair a beleza.

As modelos desfilavam com roupas transparentes, e os vestidos de noite, de cores vibrantes, eram compostos com longos cortes para deixar as pernas à mostra.

"Uma das minhas forças é que vivi três culturas", disse Ortega em entrevista à AFP.

O estilista já morou no México, na França e, hoje, vive em Montreal, no Canadá.

A Semana de Alta-Costura termina nesta quinta-feira (26) com os desfiles de Xuan, Antonio Grimaldi e Galia Lahav.

