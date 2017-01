Grupo de amigos faz trabalho de roçagem voluntária em Blumenau

Juntos Pelo Futuro 23/01/2017 | 06h31

Foi ao ver plantas nativas serem suprimidas pelo mato no Complexo do Badenfurt que o morador de Blumenau Cláudio Renato Baumann resolveu, por conta própria mesmo, mudar a paisagem do local. Com a parceria de 10 pessoas e muita força de vontade nasceu o Roçadores Anônimos. A primeira ação do grupo aconteceu durante o movimento 100Em1Dia do ano passado:

— Entrou ano, saiu ano e o mato começou a crescer por lá. Como tenho colegas que têm roçadeira a gasolina, e eu sempre gostei de roçar, troquei uma ideia e fomos até lá. Trabalhamos por umas cinco horas e mudamos parte da paisagem. Como o terreno é muito grande, não conseguimos fazer toda a área — resume ao dizer que logo irão voltar lá.



Depois da ação na região Norte, o grupo tem planos maiores. Além de manter a cidade limpa, eles estão dispostos a ajudar na manutenção de terrenos de entidades filantrópicas de Blumenau.

— No próximo evento (100Em1Dia) vamos fazer novamente no Badenfurt, mas também estamos em busca de locais que precisam de nossa ajuda. As pessoas podem entrar em contato que vamos nos programar para atender. Não queremos nada em troca, são atitudes simples e com gasto mínimo que podem fazer a diferença — incentiva o oficial de Justiça, que incluiu o projeto na plataforma Juntos Pelo Futuro (juntospelofuturo.com.br).

Os desafios de manter a cidade limpa

Mudar a paisagem e manter a cidade livre de mato não é tarefa fácil durante o verão em Blumenau. De responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos (Sesur), os trabalhos nas ruas da cidade não pararam durante as férias coletivas da prefeitura, mas devido aos temporais que atingiram e danificaram a região Sul de Blumenau, a prioridade dos servidores foi outra:

— Com a limpeza de ruas no Garcia tivemos que alterar o nosso cronograma e concentrar a equipe na manutenção da região. Realmente ficamos duas semanas sem produzir a roçada nas ruas e estamos voltando aos poucos. No verão o trabalho é maior, pois o mato cresce rapidamente, diferente de outras épocas do ano — explica o secretário da Sesur Rafael Felipe Jansen ao garantir que nos próximos dias os trabalhos de duas equipes ficarão concentrados na roçagem de ruas centrais e dos bairros.

Quer fazer parte do projeto? Acesse o site juntospelofuturo.com.br e procure pelos Roçadores Anônimos.