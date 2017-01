Grupo Fox anuncia que não vai mais operar no serviço Sky 

Fim da parceria 25/01/2017 | 08h38 Atualizada em

Andrew Lincoln e Norman Reedus estrelam "The Walking Dead", um dos sucessos exibidos pela Fox no Brasil

Andrew Lincoln e Norman Reedus estrelam "The Walking Dead", um dos sucessos exibidos pela Fox no Brasil Foto: Fox / Divulgação

O grupo Fox anunciou que seus canais não estarão mais disponíveis na Sky a partir do fim de janeiro. A decisão de deixar o serviço de TV por assinatura foi tomada porque as duas empresas não conseguiram chegar a um acordo de renovação da distribuição de canais e serviços.

Leia mais:

BBB 17: Mayara e Vivian conquistam a primeira prova do líder

Maestro João Carlos Martins é internado em São Paulo



Fazem parte do Fox Networks Group Latin America os canais Fox, Fox1, Fox Action, Fox Life, Fox Sports, Nat Geo Wild, National Geographic e FX. Há também o serviço Fox Premium, que engloba os canais lineares e não lineares do grupo, como o aplicativo Fox. Entre as produções famosas exibidas pelo grupo no Brasil está a série The Walking Dead.



A Sky ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

Leia a nota da Fox abaixo:

"FOX Networks Group Latin America informa os seus fãs que depois de vários meses de negociações com SKY Brasil, infelizmente, ainda não chegou a um acordo para a renovação da distribuição dos seus canais e serviços. Por não alcançar as condições necessárias, a transmissão do seu conteúdo será interrompida no final de janeiro; no entanto, o FOX Networks Group Latin America continuará fazendo todos os esforços para chegar a um acordo. Além disso, os fãs ainda podem desfrutar de todos os nossos canais e serviços disponíveis, em outras operadoras de TV por assinatura ".

Leia outras notícias de entretenimento e cultura em ZH