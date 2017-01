Guatemala reclama de erro nas imagens do Miss Universo

Cidade da Guatemala 30/01/2017 | 20h54

A Guatemala enviou uma reclamação à organização do Miss Universo pelo uso de imagens de um sítio arqueológico maia guatemalteco durante a apresentação da candidata do México - informou o governo nesta segunda-feira (30).

O ministro de Cultura e Esportes da Guatemala, José Luis Chea, disse a jornalistas que o governo enviou uma reclamação e solicitação de esclarecimento para a empresa organizadora do evento ocorrido no domingo (29), nas Filipinas.

De acordo com o funcionário, durante a apresentação da candidata mexicana, Kristal Silva, foi passado um vídeo que incluiu imagens do sítio arqueológico Tikal, uma das principais atrações turísticas da Guatemala, situado no departamento de Petén.

"Todo mundo pensa que pode usar o patrimônio e as imagens da Guatemala como quiser. Não vamos permitir", declarou o ministro guatemalteco, visivelmente incomodado.

Chea afirmou que, depois de identificar o responsável pelo vídeo, será feita uma denúncia formal. Ainda segundo ele, o governo também solicitará uma explicação da delegação mexicana que participou do Miss Universo.

