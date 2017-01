Homem agride companheira com golpe de facão em Brusque

Violência doméstica 31/01/2017 | 09h28

Uma mulher de 43 anos foi atingida com um golpe de facão no braço esquerdo segunda-feira à noite em Brusque. Segundo a Polícia Militar, o companheiro da vítima, de 46 anos, foi o autor da agressão. Após o golpe, o homem tentou fugir e foi impedido por dois homens que estavam no local.



Leia também

:: Confira mais notícias de Blumenau e região em santa.com.br



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h30min na Estrada Geral Ribeirão Tavares, na localidade de Ribeirão Tavares, e levou a vítima para atendimento médico no Hospital Azambuja. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, deteve o homem e o encaminhou até a Polícia Civil.