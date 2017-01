Acidente 15/01/2017 | 17h07

Homem de 49 anos fica ferido após queda no bairro da Velha, em Blumenau

Um homem de 49 anos ficou ferido ao cair de uma altura de quatro metros na Rua Odir Cesar Vicentini, no bairro da Velha, em Blumenau. Segundo os bombeiros, a vítima trabalhava no telhado de uma área externa com churrasqueira nos fundos da residência quando caiu. A queda ocorreu por volta das 10h50min desse sábado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Blumenau, que atendeu a ocorrência, no momento do socorro a vítima estava inconsciente, com escoriações na cabeça e suspeita de fratura fechada no crânio. Ele foi estabilizado e conduzido ao Hospital Santa Isabel, onde permanecia internado na UTI até o fim da tarde deste domingo.