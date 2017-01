Homem é encontrado morto na Penitenciária Industrial de Blumenau

Segurança 14/01/2017 | 17h00 Atualizada em

Um interno da Penitenciária Industrial de Blumenau foi encontrado morto no início da tarde deste sábado nas dependências da unidade. De acordo com nota divulgada pelo Departamento de Administração Prisional (Deap), Helio Fernandes tinha 29 anos e era natural de Turvo.

Segundo Leandro Lima, secretário-adjunto de Justiça e Cidadania, a Corregedoria está tomando medidas jurídicas e periciais para esclarecer o fato. A Polícia Civil foi informada e atua no caso.



Ao G1 SC, o diretor da Penitenciária Industrial, Cleverson Henrique Drechsler, negou que o homicídio tenha relação com brigas entre facções criminosas. Ele afirmou que outro preso assumiu a culpa pelo crime e que a motivação seria desavenças pessoais com Hélio.

Segundo informações de agentes penitenciários e do delegado Bruno Effori, da Polícia Civil, o suspeito do crime seria Rodrigo Meneghelli, de 26 anos. Ele teria assumido a autoria do crime e foi encaminhado à Central de Polícia, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.

A vítima foi estrangulada com uma corda em um dos banheiros. A Polícia Civil ainda deve investigar a possível participação de mais presos, já que no momento do crime cerca de 30 presos estariam no pátio para o banho de sol.

Outros casos na Penitenciária Industrial de Blumenau



Em novembro de 2016, um detento estrangulou até a morte um colega de cela na mesma unidade. O autor, identificado como Paulo Ricardo Borba, 26 anos, confessou o crime. Segundo o delegado, ele alegou ter se defendido de uma agressão por Sidineis Siqueira dos Santos, 28 anos, durante uma discussão envolvendo grupos criminais rivais de Santa Catarina.

O homicídio ocorreu após um tumulto terminar com a transferência de sete presos da unidade, dois para Jaraguá do Sul e cinco para Criciúma. A confusão teve início em resposta a uma operação pente-fino que apreendeu celulares entre os detentos.

Em agosto, outro motim precisou ser controlado, também motivado por uma operação pente-fino e pela proibição de visitas íntimas e sociais. A Penitenciária Industrial de Blumenau foi inaugurada em janeiro deste ano.

