Homem é morto após troca de tiros na favela do Siri, em Florianópolis

Um homem foi morto com um tiro nas costas na madrugada deste domingo nacomunidade do Siri, em Florianópolis. Conforme a Polícia Militar,Fábio Menezes, de 27 anos, foi assassinado após troca de tiros entre traficantes.

A vítima já tinha várias passagens pela polícia, inclusive por homicídio, e segundo informações do 21º Batalhão de Florianópolis, era um dos líderes do tráfico naquela região. Será enterrado no cemitério do Itacorubi.

Na tarde deste domingo, policiais militares em quatro viaturas fazem uma operação no Siri atrás dos suspeitos do crime e demais traficantes. De acordo com a PM, houve disparos de arma de fogo durante a incursão. Até o momento, ninguém foi preso.



Vítima matou e corrompeu adolescente a assumir

Em junho de 2014, segundo investigação policial, Fábio Menezes matou Fábio Henrique de Oliveira a tiros e depois corrompeu um adolescente para assumir a autoria do assassinato. Ele estava preso e fora condenado há 15 anos e meio de prisão pelo crime, mas sentença foi anulada por só haver testemunhas indiretas no caso.

