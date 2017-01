Homem morre por afogamento na praia da Daniela, em Florianópolis

Norte da Ilha 22/01/2017 | 20h05

Um homem morreu na tarde deste domingo na praia da Daniela, em Florianópolis. De acordo com a equipe do helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros da Capital, que trabalhou no atendimento por volta das 17h, houve relatos de que ele havia ingerido churrasco e bebida alcoólica momentos antes de se afogar.

A vítima, segundo os bombeiros do Arcanjo, é Gilvan da Silva Santiago, 35 anos, natural de São Paulo. Ele foi visto tentando nadar até uma boia da faixa de areia, quando começou a pedir ajuda para sair da água.

De acordo com o capitão Atila Medeiros Sarte, da 2ª Companhia do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, a morte provavelmente foi ocasionada por congestão. A orientação, conforme o capitão, é que depois de ingerir alimentos leves as pessoas esperem no mínimo duas horas antes de entrar na água. Já ao comer alimentos pesados, como a carne vermelha, elas devem aguardar por um tempo ainda maior antes de ir para a água, ressalta Sarte.

O Arcanjo de Florianópolis também fez atendimento a uma vítima de afogamento por volta das 19h na praia do Pântano do Sul, sul da Ilha de SC, em que o banhista sobreviveu e foi encaminhado ao hospital Celso Ramos.